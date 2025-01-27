Antalya'da özellikle kent merkezinde etkili olan yağış nedeniyle yaşanan olumsuzluklara Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri gün boyu müdahale etti. Yağmur öncesi vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tüm önlemlerini alan ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri yağışın ardından yaşanan olumsuzluklara da müdahale etti. Gün boyu çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, özellikle yağmur mazgallarının açık kalması için yoğun çaba sarfetti. Ekipler, tıkanan mazgalları açarken, kırılan mazgallar tamir edildi, ızgaralar yol seviyesine getirildi. Yaprak ve ağaç dallarının mazgalları tıkamaması için gün boyu süren temizlik çalışmaları gece de devam etti.

Kaynak: Haber Merkezi