Alanya’da her yıl belirli dönemlerde düzenlenen marka denetimleri, bu sezon öncesinde tekrarlanarak gündeme geldi. Ünlü markaların avukatları, imitasyon ürünlerin satışının yapıldığı iddia edilen iş yerlerinde kontroller gerçekleştirmek üzere harekete geçti. İlçe merkezinde faaliyet gösteren bazı çanta ve aksesuar markalarının avukatları, savcılık izniyle polis eşliğinde denetim yapmak için dükkânlara giriş yapmak istedi.

Bununla birlikte, bazı esnaf, imitasyon ürünlere yönelik bu tür denetimlerin kendilerini zor durumda bıraktığını belirterek yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. İşletme sahipleri, benzer durumlarla sık sık karşılaştıklarını ve bu denetimlerin işlerini olumsuz etkilediğini ifade etti. Avukatlar ise yasal süreçler çerçevesinde markaların haklarını korumak amacıyla hareket ettiklerini savundu.

Alanya’daki bu tür denetimlerin, turizm sezonu öncesinde hem esnaflar hem de marka temsilcileri arasında gerginliğe yol açtığı gözlemlendi. Yetkililer, tarafların yasal çerçevede hareket etmeleri gerektiğine dikkat çekti.