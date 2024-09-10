Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, sektörün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ocak ayının başından eylül ayının ilk haftasına kadar geçen sürede Antalya'ya 12 milyon turist geldiğini açıklayan Kavaloğlu, kente gelen ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 700-800 bin artmasına rağmen, geceleme sayısının bir güne yakın düştüğünü bildirdi. Kavaloğlu, bunu durumun da otel doluluklarını olumsuz etkilediğini kaydetti.

Antalya'ya en çok turist gönderen 4 ülkenin sırasıyla Rusya, Almanya, Birleşik Krallık ve Polonya olduğunu hatırlatan AKTOB Başkanı, Türkiye uzmanı FTI'ın iflasına ile Avrupa Şampiyonası ve Paris Olimpiyatlarına rağmen 2024 sezonunu iyi değerlendirdiklerini anlattı.

Okul tatilleri dolayısıyla ekim ayında özellikle Almanya, Hollanda ve Belçika'dan yoğun bir turist gelişi beklediklerini açıklayan Kaan Kavaloğlu, eylül ayının da çok yoğun geçeceğini, kente günde ortalama 75 bin turistin giriş yapacağını söyledi. Kavaloğlu, bu ekim ayının 2019 dahil, en iyi ekim ayı olacağını da sözlerine ekledi.