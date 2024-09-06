Türkiye, turizm sektöründe köklü bir değişim sürecine girdi. Uzun yıllardır tartışılan "her şey dahil" sistemi, kademeli olarak azaltılarak yerini yeni bir modele bırakacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda, turistler artık otellerin kapalı dünyasından çıkarak şehir merkezlerindeki yerel restoranları keşfedecekler.

Bu yeni yaklaşım, hem yerel esnafın canlanmasına hem de turistlerin farklı kültürleri ve lezzetleri deneyimleme fırsatı bulmasına olanak tanıyacak. Yeni modelin hedefleri arasında gıda israfının önlenmesi, turizmin sürdürülebilir hale getirilmesi ve komşu ülkelerle rekabette öne geçilmesi bulunuyor.

Uzmanlar, bu değişimin Türkiye turizmine uzun vadede önemli katkılar sağlayacağını düşünüyor. "Her şey dahil" sisteminin yarattığı en büyük sorunlardan biri olan gıda israfı, yeni modelle birlikte önemli ölçüde azalacak. Bu durum, hem ekonomik hem de çevresel açıdan olumlu sonuçlar doğuracak.

Türkiye, bu yeni modelle birlikte turizmdeki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Yerel deneyimlerin ön plana çıkması, turistlerin Türkiye'yi daha derinlemesine tanımasına ve yerel kültürü deneyimlemesine olanak tanıyacak.