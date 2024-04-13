Antalya'nın Merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin bir şirketine ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde sefer halinde olan teleferikte kabinlerden biri henüz bilinmeyen bir sebeple düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si çocuk 7 kişi yaralandı. Helikopterle alınan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterle kurtarma çalışmaları devam ediyor.