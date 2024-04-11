Gazipaşa'nın Pazarcı Mahallesi Avukat Kemal Akça Caddesi üzerinde bulunan lunaparkta toplanan bir grup genç, 8-14 Nisan Polis Haftası ve Polis Teşkilatının Kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla polislere sürpriz düzenledi. Ekipleri kavga ihbarı ile oldukları yere çağıran gençler, Polis ekipleri gelince kavga ediyormuş gibi kargaşa çıkardı. Polisler kalabalığa girdiği esnada ise konfeti patlatan gençler, polislerin gününü kutladı. Ekipler ise kavga ihbarı ile geldikleri mekanda sürprizle karşılaşmanın şaşkınlığını yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)