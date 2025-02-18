Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Muratpaşa ilçesinde gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalarda, sahte altın satışıyla dolandırıcılık yaptığı tespit edilen iki şahıs yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, Y.E.Ş. ve Y.S. isimli şüpheliler, iki ayrı işyerinde toplamda 23 adet sahte gram altın bozdurdu. Şüphelilerin konakladığı otelde yapılan operasyonda ise, sahte olduğu değerlendirilen 79 adet 1 gram altın, dijital materyaller ve bir miktar döviz ile Türk Lirası ele geçirildi.

Y.E.Ş. ve Y.S., "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Paraya Eşit Sayılan Değerler" suçlamalarıyla adli makamlara sevk edildi ve çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini duyurdu.