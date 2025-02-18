51 ilde düzenlenen GÜRZ-46 operasyonları, PKK/KCK'nın ekonomik ve mali yapılanmalarına darbe vurdu. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 282 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Yakalanan şüphelilerin, terörün finansmanına katkı sağladıkları ve teröre eleman kazandırmaya çalıştıkları belirlendi.

Ayrıca, operasyonlarda 2 adet AK-47, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Emniyet yetkilileri, "Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Operasyonları gerçekleştiren tüm güvenlik güçlerine teşekkür edildi.

Bu operasyonlar, Türkiye'nin güvenlik politikalarının ve halkın huzurunun korunması adına atılan önemli adımlardan biri olarak kaydediliyor.