Bugün saat 13.20'de Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, sarsıntı 11.48 kilometre derinlikte kaydedildi ve çevre illerden de hissedildi.



Ankara Valiliği, depremle ilgili yaptığı açıklamada, "İlimizde bugün saat 13.20'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar yapılan tespitlere göre, herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır," ifadelerini kullandı.



Depremin ardından, Ankaralılar paniğe kapılarak dışarıya çıktı. Özellikle yoğun binaların bulunduğu bölgelerde, insanların güvenli alanlara yöneldiği gözlemlendi.



Uzmanlar, Akdeniz'deki art arda gelen depremler sonrası Türkiye'de de tedirginliğin devam ettiğine dikkat çekiyor.

Ankara’daki bu sarsıntı, vatandaşların depremle ilgili endişelerini bir kez daha gündeme getirdi. Olası depremler için hazırlık yapılması gerektiğinin altı çizildi.



