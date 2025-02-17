Alanya'da emniyet ve jandarma birimleri, 18 Aralık 2024 ile 13 Şubat 2025 tarihleri arasında yaptıkları başarılı çalışmalarda, hapis cezasıyla aranan toplam 709 şahsı yakalayarak ceza infaz kurumuna teslim etti. Bu şahısların 257'si emniyet, 452'si ise jandarma bölgesinde yakalandı.

Operasyonda dikkat çeken ayrıntılar ise şöyle:

Emniyet bölgesinde, hırsızlık ve tutuklunun kaçması suçlarından 49 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahıs yakalandı.

Kasten öldürme suçundan 22 yıl 10 ay, cinsel saldırıdan 19 yıl 7 ay ve uyuşturucu madde ticaretinden 18 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıslar da adalete teslim edildi.

Jandarma bölgesinde ise, hırsızlık, kamu malına zarar verme ve işyeri dokunulmazlığını ihlal suçlarından toplamda 77 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahıs yakalandı.

Yüksek yıl hapis cezası ile aranan 12 şahıs, emniyet ve jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda ele geçirilerek ceza infaz kurumuna gönderildi.

Alanya’da huzur ve güvenliği sağlamak adına emniyet ve jandarma ekipleri, 7/24 esasına dayalı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Operasyonların devam edeceği ve suçluların takip edilmeye devam edileceği bildirildi.

