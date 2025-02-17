İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte tehlikeli "makas atma" ihlaline yönelik sert önlemlerin alınacağını duyurdu. Bakan, bu tehlikeli hareketin sadece sürücüyü değil, diğer vatandaşları da riske attığını vurgulayarak, ehliyetlerin geri alınacağı ve araçların trafikten men edileceğini açıkladı.

Antalya ve Alanya gibi yoğun turizm bölgelerinde denetimlerin sıklaştırılacağını belirten Bakan Yerlikaya, 1 Ocak-14 Şubat tarihleri arasında Türkiye genelinde 12 bin 919 sürücüye makas atma nedeniyle ceza kesildiğini ifade etti. Ayrıca, Emniyet ve Jandarma ekiplerinin 6-13 Şubat tarihleri arasında 462 bin 352 araç ve sürücüye işlem yaptığı bilgisini paylaştı.

Bakan, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak, "Yolculuklar sizi sevdiklerinize kavuşturmak içindir, ayırmak için değil" dedi. Bu sert önlemlerle, trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.