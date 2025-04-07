Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya ve çevresinde (Antalya'nın iç kesimleri, Muğla, Isparta ve Burdur) 9 Nisan Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların hissedilir derecede (4 ila 6 derece) azalacağını duyurdu. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

Gece sıcaklıklarındaki ani düşüş nedeniyle, özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde zirai don riski bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı, zirai don ve buzlanma olaylarıyla ilgili yayınlanacak tahmin, meteorolojik değerlendirme ve uyarıların yakından takip edilmesini önemle tavsiye ediyor.

Uyarı Başlangıç ve Bitiş Zamanı:

Başlangıç Zamanı: 09.04.2025 - 00:00 TSI

Bitiş Zamanı: 12.04.2025 - 09:00 TSI

