Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, hafta sonu etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın yol açtığı olumsuzluklara hızla müdahale etti. Yağışlar nedeniyle Taşatan Yolu'nda meydana gelen heyelan, büyük kaya ve taşların yola düşmesiyle yolun trafiğe kapanmasına neden oldu.

Olayın haberini alır almaz harekete geçen Alanya Kırsal ekipleri, gece boyunca iş makineleriyle yoğun bir çalışma yürüttü. Ekipler, yola düşen kaya, taş ve toprağı temizleyerek yolu güvenli hale getirdi ve tekrar trafiğe açtı.