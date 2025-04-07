Antalya Barosu Alanya Temsilcisi Avukat Servet Çamcı ve meslektaşları, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla anlamlı bir tören düzenledi. Alanya'daki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan avukatlar, mesleklerinin önemine ve adaletin savunuculuğuna vurgu yaptı.

Törende konuşan Avukat Servet Çamcı, tüm meslektaşlarının Avukatlar Günü'nü kutlayarak, "Her zaman adaletin tecelli ettiği, hukukun üstün olduğu, bağımsız bir yargının olduğu, adalete güvenin tam olduğu bir hukuk sisteminin var olmasını temenni ederim." dedi.

Avukatların karşılaştığı zorluklara da değinen Çamcı, "Avukatlara iş yapma alanı sağlanan, mesleğini icra ederken zorluk çıkarılmayan, herkesin bir gün savunulmaya ihtiyacı olabileceği ve avukatların taraf değil vekil olduğu bilincinin artması arzusu ile avukatlara güvenin tam olduğu, saygınlığın arttığı, mesleğin onur ve şerefini gözeterek mesleğini icra etmeye çalışan tüm meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlarım." ifadelerini kullandı.

Tören, avukatların mesleki dayanışma ve adalet vurgusuyla sona erdi.

