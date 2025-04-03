Alanya'da ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. Alanya Çevreyolu Otogar arkası belediye mezarlığı altında bulunan süs havuzu, beklenmedik bir ziyaretçiyi ağırladı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, süs havuzuna girerek yüzmeye başladı. Olay, çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti ve cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Görüntülerde, şahsın süs havuzunda rahatça yüzdüğü ve serinlediği görülüyor. Vatandaşlar, bu duruma şaşkınlıkla tanık olurken, bazıları ise olayı cep telefonlarıyla kaydetti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, kısa sürede büyük ilgi gördü.