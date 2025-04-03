Antalya'nın gözde turizm merkezlerinden Alanya'ya bağlı Tosmur Mahallesi, son yağışlarla birlikte adeta "Venedik Sendromu" yaşadı. Özellikle Bora Bora Sokak ve çevresinde etkili olan su baskınları, mahalle sakinlerinin günlük yaşamını felç etti. Evler, iş yerleri ve araçlar sular altında kalırken, Tosmur Mahalle Muhtarı Yakup Gündoğan, yaşananlara sert tepki gösterdi.

"Yıllardır aynı çileyi çekiyoruz. Her yağmurda Tosmur göle dönüyor. Bu nasıl bir altyapı rezaleti?" diyerek isyan eden Muhtar Gündoğan, yetkililere defalarca çağrıda bulunmasına rağmen hiçbir somut adım atılmadığını vurguladı. "Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Bu çağda hala böyle sorunlar yaşamak kabul edilemez. Vatandaşlarımızın canı burnunda, mağduriyetleri had safhada" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri de Muhtar Gündoğan'ın isyanına ortak oldu. "Her yağmurda aynı kabusu yaşıyoruz. Evlerimize giremez olduk. Yetkililer artık sesimizi duysun" diyen vatandaşlar, acil ve kalıcı çözümler talep etti. Özellikle çocukların ve yaşlıların mağduriyetine dikkat çeken Tosmurlular, altyapı sorununa derhal el atılmasını istedi.