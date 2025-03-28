Alanya'nın tarihi ve sosyal dokusunda önemli bir yere sahip olan iskele bölgesi, vatandaşlardan gelen yoğun talep ve özlem üzerine yeniden halkın ziyaretine açılıyor. Kaymakam Ürkmezer açılış öncesi Kurum Amirleri, Liman Başkanlığı ve Alidaş İşletme yetkilileriyle birlikte gerekli incelemelerde bulunmak üzere iskele bölgesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Liman Başkanlığı ve Alidaş yetkililerinden iskelenin mevcut durumu hakkında bilgi alan ve incelemelerde bulunan Kaymakam Ürkmezer, bölgenin vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde kullanabilmesi için atılacak adımları değerlendirdi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Ürkmezer yaptığı açıklamada, Alanya halkının iskeleyle ilgili anıları ve nostaljik bağları olduğunu belirterek; "Buraya geldiğimizde vatandaşlar sürekli iskelede gezdiklerini ve çeşitli anılarının olduğunu söylüyorlardı. Belediyemizden de bu yönde bir talep geldi. Biz de bu talepleri değerlendirdik. Bu doğrultuda Alanya Belediyesi, Liman Başkanlığımız, Alidaş, Emniyet, Gümrük Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile koordineli bir çalışma yürüterek iskelenin vatandaşlarımızın kullanımına açmaya karar verdik.

Konunun Antalya Valisi ve önceki dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de paylaşıldığını aktaran Kaymakam Ürkmezer “Konuyu Antalya Valimiz ve bir önceki Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na aktardık. Kendileri gerekli güvenlik önlemleri alındığı takdirde iskelenin halka açılması fikrine sıcak baktıklarını ve bunun Alanya için güzel bir gelişme olacağını ifade ettiklerini söylediler” dedi.



Güvenlik Önlemleri ve Kullanım Kuralları

İskelenin halka açılmasıyla birlikte düzenin ve güvenliğin sağlanması öncelikli olacağını söyleyen Kaymakam Ürkmezer "Burada belli başlı kurallar getirmemiz gerekiyor. Çünkü biz istiyoruz ki vatandaşlar çok rahat bir şekilde burayı kullansınlar; kimse birbirini rahatsız etmeden en azından gezsinler, eski günlerini yâd etsinler ve yeni genç nesil de gelip burayı görsün. Bu kapsamda Alanya Belediyesi zabıta personeli görevlendirirken, Emniyet, Sahil Güveik ve Liman İşletmesi de gerekli güvenlik tedbirlerini alacak” dedi.

Uluslararası Liman Statüsü ve Düzenlemeler

Alanya Limanı'nın aynı zamanda uluslararası gemiler ve kruvaziyerler için bir demirleme noktası olduğunu hatırlatan Kaymakam Ürkmezer uluslararası liman çalışma prensipleri gereği bazı düzenlemelerin zorunlu olduğunu belirtti. Bu nedenle, yabancı veya askeri gemi ziyaretlerinden 72 saat önce iskelenin geçici olarak ziyarete kapatılacağını ve gemi ayrıldıktan sonra tekrar açılacağını söyledi. Askeri gemi ziyaretlerinde ise gemi komutanlarıyla iş birliği içinde özel planlamalar yapılacağını ifade etti.

"Alanya Limanı'nın Güzelliğini Yaşayacaklar"

Kaymakam Ürkmezer bu düzenlemeler dışında kalan bayramlar, resmi tatiller ve hafta sonlarında vatandaşların Alanya Limanı'nın eşsiz manzarasının ve güzelliğinin tadını çıkarabileceğini belirterek. "İnşallah yarından (Arife gününden) itibaren vatandaşlarımız güzel bir şekilde gelip burayı gezecekler. Buranın bölge için fayda sağlayacağına inanıyoruz. Projede iş birliği yapan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.