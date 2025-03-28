Alanya’da ikamet eden Almanya vatandaşı Crıstıana QUANDT, Alanya Müftülüğünde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. İslam dinini araştırdığını ve Müslüman olmaya karar verdiğini belirten QUANDT, Alanya İlçe Müftülüğüne başvurdu.

Müftülük makamında gerçekleştirilen “İhtida Merasimi” Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İlçe Müftüsü Dr. İhsan İLHAN, QUANDT’a İslam dininin temel esasları hakkında bilgilendirme yaptı. İhtida merasimi, Müftü İLHAN’ın dua etmesiyle tamamlanırken, kendisi Crıstıana’yı tebrik ederek, ihtida belgesi, Kur'an-ı Kerim ve İslami kitaplar hediye etti.