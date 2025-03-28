Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 28 Mart Cuma günü itibariyle batıdan başlayarak yağışlı havanın bölgeyi etkisi altına alacağı duyuruldu. Aynı zamanda, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, bu yağışlarla birlikte batıdan doğuya doğru azalacağı ve bayram süresince sıcaklıkların normaller seviyelerine gerileyeceği ifade edildi.



Bayramın arefe günü ile birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla geçeceği öngörülüyor. Meteoroloji yetkilileri, bu süreçte vatandaşların hava koşullarına dikkat etmelerini ve gerekli tedbirleri almalarını önerdi.

Bölgede yaşanması muhtemel ani yağışlar ve iklim değişiklikleri nedeniyle dikkatli olunması gerektiği belirtilirken, seyahat etmeyi planlayanlar için de güncel hava durumu bilgileri takip edilmeli.

