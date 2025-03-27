Alanya'da bağımlılıkla mücadele amacıyla gerçekleştirilen İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer'in başkanlığında Alanya Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nde yapıldı. Toplantıya belediye temsilcileri, savcılık görevlileri, Alanya’daki kurum müdürleri, çalışanlar ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri katıldı.



Toplantının açılışında, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından katılımcılara ilçede bağımlılıkla mücadele alanında yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgilendirme ve sunumlar yapıldı. Katılımcılar, gerçekleştirilen faaliyetler ve toplum sağlığını korumaya yönelik projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.



Bunun yanı sıra, ilçelerdeki metruk binaların güncel durumu da toplantı gündeminde yer aldı. Bu binaların bağımlılık riski taşıyan unsurların barınma alanı olmaması için alınacak önlemler ve yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Toplantının sonunda Kaymakam Ürkmezer, katılımcılarla birlikte 2024 yılında ilçede narkotik ve kaçakçılık olaylarında ele geçirilen uyuşturucu ve kaçak ürünlere dair istatistikî bilgileri paylaştı. Bu verilerin, bağımlılıkla mücadelenin etkinliğini artırmak adına önemli bir kaynak olacağı vurgulandı.

Toplantı, Alanya'da bağımlılıkla mücadele konusundaki farkındalığı artırmak ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenmeye devam edecek.