Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC), geleneksel iftar programı düzenledi. Bu özel buluşma, basın mensuplarını ve protokol üyelerini bir araya getirdi. Alanya’nın seçkin mekanlarından biri olan Occo Beach Club & Lounge’de gerçekleşen iftar programına, Alanya protokolü, iş dünyasından önemli isimler ve cemiyet üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Programa, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. A. Kenan Türkdoğan, CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, İyi Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, oda başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda seçkin davetli katıldı. Ramazan’ın manevi atmosferinin hissedildiği anlamlı organizasyonda, katılımcılar oruçlarını hep birlikte açtılar.



ALGC BAŞKANI KESEN'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen yaptığı konuşmada, "Kutsal Ramazan ayının sevincini sizlerle burada paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Geldiğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyoruz. Bu mübarek günlerin Alanya'mıza, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini, insanlarımıza sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyoruz" şeklinde konuştu.



‘İFTARIMIZI BİRLİKTE AÇMANIN MANEVİ HAZZINI YAŞADIK’

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Başkanı ve Dim Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, “Onursal Başkanı olduğum Küresel Gazeteciler Konseyi üyesi Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti’nin geleneksel iftar sofrasında Alanya protokolü, seçkin iş insanları, ALGC üyesi meslektaşlarımız ve aileleriyle iftarımızı açmanın manevi hazzını yaşadık. Occo Beach Restoran’ın mükemmel ev sahipliğinde gerçekleşen iftara katılarak bir de konuşma yapan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ile ALKÜ Rektörü Prof. Dr. A. Kenan Türkdoğan başta olmak üzere soframızı paylaşan herkese ve harika organizasyon için ALGC başkanı Ferit Kesen ve yönetim kuruluna çok teşekkür ederim” dedi.





‘BASIN DOĞRU VE TARAFSIZ BİLGİYE ULAŞMADA ÇOK ÖNEMLİ’

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) tarafından düzenlenen iftar programında değerli basın mensuplarımızla bir araya geldik. Mübarek Ramazan ayının beraberlik ve dayanışmasını hep birlikte yaşadığımız bu güzel akşam için Cemiyet Başkanı Sayın Ferit Kesen ve gazeteci dostlarımıza teşekkür ediyorum. Basınımızın özverili çalışmaları, toplumun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Tüm basın emekçilerimize kolaylık diliyorum. Allah kabul etsin” ifadelerini kullandı.



