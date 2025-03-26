Alanya Hataylılar Derneği Başkanı Ayhan Doğru, gerçekleştirdiği açıklamada, derneklerinin iftar organizasyonları yerine, ihtiyaç sahibi ailelere kalıcı destek sunmayı hedeflediklerini belirtti. Kadir Gecesi dolayısıyla tüm hemşehrilerine mesaj gönderen Doğru, bu özel gecenin kutsallığına dikkat çekti.

Son günlerde sıkça gelen "İftar verecek misiniz?" sorusuna yanıt veren Doğru, Alanya Belediyesi’nin şehir genelinde düzenlediği geniş kapsamlı iftar organizasyonlarına atıfta bulundu. Dernek olarak, bu tür etkinliklerden ziyade, gerçek ihtiyaç sahiplerine doğrudan yardım yapmayı tercih ettiklerini ifade etti. Bu çerçevede, birçok hemşehrilerine kira desteği, giysi ve temel ihtiyaç yardımları sağladıklarını vurguladı.



Gıda kolisi dağıtımından ziyade ailelerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için alışveriş kartları verdiklerini belirten Doğru, bu yaklaşımın daha sürdürülebilir bir yardım biçimi olduğunu dile getirdi.

Ayhan Doğru, derneklerinin asıl amacının tanıtım yapmak değil, ihtiyaç sahiplerine kalıcı destek sunmak olduğunu belirtti. "Balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek istiyoruz" diyerek, yardımlarının amacını net bir şekilde ifade etti.



Son olarak, Kadir Gecesi'ni kutlayan Doğru, bu özel gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu mesajını vererek, tüm hemşehrilerinin dualarının kabul olmasını temenni etti.