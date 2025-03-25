Alanya'nın Zübeyde Hanım Anaokulu, ‘22 Mart Dünya Su Günü’ kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğretmenleri, velileri ve minik öğrencileriyle birlikte gerçekleştirilen etkinlik, çevre bilincini artırmak amacıyla ‘Eko Okullar Projesi’ çerçevesinde Damlataş Sahili’nde yapıldı.

Etkinlikte, anaokulu öğretmenleri ve veliler, öğrencilerle birlikte deniz kenarında bir araya gelerek atıkları topladılar. Bu buluşma, hem eğitici bir deneyim sundu hem de geleceğin büyüklerine çevre koruma bilincini aşılamak adına önemli bir adım oldu.



Toplama çalışmaları sonrasında öğrenciler, daha önce hazırladıkları dövizlerle su ve çevrenin korunması konularında mesajlar verdiler. Bu anlamlı etkinlik, miniklerin çevreye duyarlılıklarını geliştirirken Alanya’da güzel bir farkındalık oluşturdu. Alanya’da geleceğin eko kahramanları yetişiyor!