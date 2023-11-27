Kaza, cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hareket halindeki halinde ki 07 AIP 016 plakalı otomobillin sürücüsü Murat Toprak, önce park halindeki 09 RT 907 plakalı minibüse, ardından ise kaldırımdaki ağaca çarptı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü Murat Toprak ile aynı otomobilde olan Ercan Ö. ve minibüsün sürücüsü Sinan U. yaralandı. Yaralı Murat Toprak'a otomobilden çıkarıldıktan sonra çevredekiler tarafından kalp masajı yapıldı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri Murat Toprak, Ercan Özbek ve Sinan Uğurtaş'a ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

Hastaneye kaldırılan Murat Toprak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan Ercan Ö. ve Sinan U.’nun ise hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili incelemeler devam ediyor.

“Kalp masajı kamera”

Otomobilden çıkartıldıktan sonra çevredeki vatandaşlar tarafından uzun süre Murat Toprak’a kalp masajı yapıldığı cep telefonu kameralarına yansıdı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)