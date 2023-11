Alanya Hacet Mahallesi'nde bir tekel bayisinde hırsızlık yapıldığı iddia edildi. Hırsızın alkolü kucağına saklaması ise an be an kameralara yansıdı. Durumdan şüphelenen işletme sahibi güvenlik kameralarına bakınca gerçek ortaya çıktı. İşletme sahibinin hırsız hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.