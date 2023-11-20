Turizm amaçlı ev kiralanma işinin yasal alt yapıya kavuşmasının ardından halihazırda bu işi yapanların paniklediği ve belge alabilmek için arayış içine girdiği ifade ediliyor.

Hürriyet gazetesinden Salim Uzun’un haberine göre, belge başvurusu yapabilmek için tüm kat malikleri tarafından oy birliği ile karar alınması şartı getirilmesi, kayıt dışı kiralama yapanları panikletti. Haberde, yönetmelik çıkmadan komşularını ikna etmeye çalışanların ya pahalı hediyelerle ya da apartmanın ortak giderlerini tek başına ödemeyi teklif ederek sorunu çözmeye çalıştığı ifade edildi.

Belge peşine düştüler

Panik sürecini doğrulayan Antalya Pansiyoncular Odası Başkanı Özcan Sucu, “Antalya merkezde yaklaşık 70 bin evin bu amaçla kullanıldığını düşünüyoruz. Bunların büyük bölümü kayıt dışı çalışıyordu. Yasa çıkınca ciddi bir panik havası oluştu. Özellikle bu işten iyi para kazananlar ‘Nasıl belge alırımın’ peşine düştü” dedi.

Denetim sıkı olmalı

Yönetmelik çıkmadan kat maliklerini ikna sürecinin başladığını kaydeden Sucu, şöyle devam etti:

“Bazı kişiler komşularına apartmanın ortak giderlerini tek başına ödemeyi teklif ediyor. Çünkü komşular ikna olmazsa belge alamayacaklarının farkındalar. Nasıl ikna ederler bilemiyorum ama bizim tek amacımız bu işin kayıt altına alınması ve denetim sürecinin sıkı tutulması.”

Cezalar korkuttu

“Yasa önemli ama denetim daha önemli” diyen Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar ise yasanın çıkması sonrasındaki süreci şöyle değerlendirdi: “Özellikle para cezaları insanları korkuttu. Elbette kimse milyonluk para cezalarını ödemek istemez. O yüzden yasayı araştırıyorlar, komşularını bu işe ikna etmeye çalışıyorlar. Biz de süreci takip ediyoruz.”

Kaos yaşanabilir

Antalya’da günlük kiralamaların yoğun olduğu Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde muhtarlık yapan Yusuf Elmas, şöyle dedi:

“Herkes panikte. Denetim ve cezalar kesilmeye başlayınca kaos olacak. Çünkü buradakiler komşularını ikna edemiyor. Kimse apartmanında günübirlik kiralama istemiyor. Kiralama yapmak isteyen ev sahipleri de bize gelip dert yanıyor.

“Yasayı anlatıyorum”

“Ben 20 yıllık muhtarım. Komşudan onay şartı uygulanırsa burada kimse evini kiraya veremez. Tabi yöneticiler çeşitli vaatlerle ikna edilmeye çalışılıyormuş. İkna olan yöneticiler de mülk sahiplerini ikna etmeye çalışıyor. Süreç nasıl tamamlanacak ben de çok merak ediyorum. Bana gelen komşularımı da yasanın koşularını anlatıyorum.”

İşler tersine döndü

Günlük kiralama yöntemiyle çok ciddi gelirin elde edildiğini kaydeden Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi Muhtarı Eyüp Karakaya, “Bizim ilçemiz bu işin en fazla yapıldığı yer. Yasadan önce hiçbir denetim yoktu. Şimdi işler tersine döndü. Cezayı duyan belge peşine düştü. Binasında kiralama yapılan fakat buna karşı olanlara da gün doğdu. Onlar da nereye ihbar yapacaklarını araştırıyor” diye konuştu.

KAYNAK: Turizm Güncel