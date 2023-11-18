Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altında 2500 lira olarak tahmin ettiği rekor zirve için tarih verdi. Memiş, bu rakamın üstünün de gerçekleşebileceğini söyledi.

Memiş, merkez bankalarının altın stoklarına dikkatleri çekerek, "Altının ons fiyatı (xau/usd) 1.808 dolar, altının gram fiyatı 1.668 lira seviyesine gerilediğinde, “Merkez bankaları stokluyor, elinizde bulunan altınlarınıza sahip çıkın, bu işin arkası tufan” uyarım vardı. Bir sabah bir baktık Filistin-İsrail savaşı başlamış. Ons 2.007 dolar, gram 1.778 liraya yükselmiş" dedi.

Memiş, TV100'deki yazısında şöyle devam etti: "Peki merkez bankaları stoklamış mı?

Evet, hem de çılgınlar gibi.

Mesela:

Çin Eylül’de 26 ton alım yaparak alımlarını 181 ton, altın rezervlerinin toplamını 2.192 tona yükseltti.

Hindistan Merkez Bankası 13 ton.

Polonya Merkez Bankası, 19 ton yaparak toplam varlıklarını 330 tona yükseltti.

Özbekistan Merkez Bankası, 9 ton alım yaparak toplamda 384 tona ulaştı.

Çek Ulusal Bankası Eylül’de 2 ton yıllıkta 14 ton, toplam altın stokunu ise 25 tona yükseltti.

Kırgız Merkez Bankası Eylül’de 3 ton, yıllıkta 5 ton, toplam stoklarını 21 tona yükseltti.

Katar Merkez Bankası Eylül’de 2 ton, yıllık 6 ton, toplam stoklarını 98 tona yükseltti.

Singapur Merkez Bankası Eylül’de 1,3 ton, toplamda 230 tona yükseltti.

Çin Halk Bankası yine Ekim’de 23 ton alım yaparak toplam rezervlerini 2.215 tona yükseltti.

Polonya Ekim’de yine 6 ton alım yaparak toplam rezervlerini 340 tona yükseltti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ekim ayında 19 ton alım yaparak rezervlerini 498 tona yükseltti.

(542 tonu görmüştük.)

Hindistan Merkez Bankası yine Ekim’de 3 ton alım yaparak toplam rezervlerini 804 tona yükseltti.

Liste böyle uzayıp gidiyor.

Genel soru şu:

Merkez bankaları çılgınlar gibi neden altın stokluyor?"

Memiş, bu soruya yanıt verirken, 2500 TL ve üstü zirvesi için de tarih verdi...

İslam Memiş, merkez bankalarının gram altın stoklamalarının nedenlerine dair şunları yazdı:

"İhtimaller:

- Savaş geriliminin 2024’te devamını bekliyorlar.

- Enflasyonun geçici olmadığını biliyorlar.

- 2024’te dijital paraya geçiş süreci

- 2024’de Fed faiz artırımlarının sonuna geldi ve dolar endeksi (dxy), 100 seviyesinin altına gerileyecek olması (92-94 bekliyorum)."

"Altın yatırımcısına soru şu" diyen Memiş, şöyle devam etti:

"Merkez bankaları fiziki altın stoklarken siz ne yaptınız?

Sattınız mı?

2024 için benim öngörüm aynı, değişmedi.

Ons tarafında önce 2.350 dolar, gram tarafında 2.500 lira.

Daha üst seviyeler olabilir mi?

Evet bekliyorum, önce o beklediğimizi görelim."

Kaynak: Haber Global