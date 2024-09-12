Olay, gece 00.15 sıralarında Antalya’nın Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Varsak istikametine gitmekte olan halk otobüsü içerisinde yolcu olarak bulunan bir kadına laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Kadınların yanında bulunan ve isminin Erdem S. olduğu öğrenilen şahıs ile laf attığı iddia edilen Oğuzhan B. arasında tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Otobüste başlayan kavga halk otobüsü sürücüsünün durakta durmasının ardından şahıslar araçtan indikten sonrada devam etti.

İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

Bu sırada Oğuzhan B. üzerinde taşıdığı bıçak ile Erdem S.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Halk otobüsünde bulunan vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken kavga anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Erdem S.’ye yaralı halde yerde yatar vaziyette görünce bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada aldığı bıçak darbeleri ile yaralanan Erdem S.’ye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

Kadınlar zanlıya tepki gösterdi

Vücudunda derin kesikler olduğu gözlenen Erdem S.’nin kan kaybetmemesi için vatandaşlar kemer ile bacağını sıktı. Vücudunun çeşitli yerlerindeki yaralar nedeniyle acı çektiği görülen ve gözyaşlarına hakim olamayan Erdem S.’yi çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Erdem S. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan gözaltına alınan ve ekip otosunda bulunan Oğuzhan B.’ye kadınlar "Geber sen, kadına kıza laf mı atılır" diyerek tepki gösterdi. Oğuzhan B. polis merkezine götürüldü.