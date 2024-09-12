Kan donduran olay, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252 Sokak üzerinde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Sabah saatlerinde sitedeki apartmanın 3'üncü katında bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri isminin Fadim Temirhanoğlulları (51) olduğu öğrenilen kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde çok sayıda boş kovan olması nedeniyle olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin yanı sıra Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

Uzaklaştırma kararı bulunan eş aranıyor

Ekipler sitenin güvenlik kameralarında ve daire içerisinde inceleme yaptı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler Temirhanoğlulları'nın gece geç saatlerde ayrılma aşamasında olan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi S.T. tarafından vurularak öldürüldüğü şüphesi üzerine incelemelerini bu yönde derinleştirdi. Fadim Temirhanoğulları'nın Antalya'nın Kemer ilçesinde bir gece kulübünde bodyguardlık yapan S.T.'nin kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açtığı ancak S.T.'nin cep telefonundan boşanma aşamasındaki eşini sık sık tehdit ettiği öğrenildi.

Okul için uyanan kızı, annesini kanlar içinde görünce şok oldu

Sabah annesini kanlar içerisinde gören İ.T. (17) adeta şok geçirdi. İ.T.'nin olay yerindeki ilk sözlü ifadesinde; gece saatlerinde silah seslerini kullanmış olduğu ilaçlardan dolayı duymadığını, bir ara annesinin sesine uyandığını, devamında ise ses gelmeyince tekrar uyumaya devam ettiğini söylediği öğrenildi.

Kapı kilidini değiştirmişler

Öte yandan daire kapısında zorlanma olmaması ve Fadim Temirhanoğulları'nın yakın zamanda ikametinin kapı kilidini değiştirdiği, anahtarın ise S.T.'de olmadığı bilgisi üzerine ekipler zanlının eve nasıl girdiği yönünde araştırma başlattı. Temirhanoğullarının kızının yedek anahtarın apartman görevlilerinden birisinde bulunduğu yönündeki beyanı üzerine ismi öğrenilemeyen şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Fadim Temirhanoğulları'nın cansız bedeni savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Temirhanoğulları'nın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Fadim Temirhanoğulları'nın ablası ile eski eşi arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışmayı olay yerinde bulunan polis ekipleri ayırdı. Temirhanoğulları'nın cenazesi çıkarılışı sırasında yakınları sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına hakim olamayan Temirhanoğulları'nın kardeşini eşi ve yakınları sakinleştirdi. Öte yandan sabah erken saatte kapılarını çalan kızının yardım istediğini belirten site sakinlerinden Samet Torunoğlu, "Sabah 8 civarı küçük kız kapımızı çaldı. ‘Ne oldu diyince', ‘Annem Annem' dedi. Arkadaşla birlikte içeri gittik. Kız zaten şoktaydı o arada, elleri falan kanlıydı. Yukarı terasa çıktım, yukarı çıkınca bayanı yerde kanlar içerisinde gördüm. Nabzına bakmak istedim ama nabız çok düşüktü. Kızını aşağıya indirdik. Polise ve ambulansa haber verdik" dedi.