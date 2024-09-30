Antalya'da toplu taşıma için kullanılan Antalya Kart, dolandırıcıların hedefi haline geldi. Sınırsız ulaşım kartı satışı yaptığını belirten dolandırıcılar sosyal medyada üzerinden sahte reklamlarla vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyor. Belirli bir ücret karşılığında Antalya şehir içi ulaşımından 6 ay süreyle ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunulduğu iddia edilen reklamların ardından Antalya Kart uygulaması ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlar uyarıldı. Antalya Kart tarafından yapılan uyarıda, “Dolandırıcılık amacıyla sosyal medya platformlarından Antalyakart’ı belli bir ücret karşılığı ücretsiz kullanımı ile ilgili paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Lütfen bu paylaşımlara itibar etmeyiniz” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)