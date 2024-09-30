Alanya’nın Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan 75 yaşındaki Axel Dieter Helpensteller, odasında aniden fenalaşarak ağırlaştı. Eşinin durumu fark etmesi üzerine, 112 Acil Sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Hızla hastaneye kaldırılan Helpensteller, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Durumu üzüntüyle karşılayan ailesi, cenazenin otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldüğünü öğrendi.

Yetkililer, konu ile ilgili inceleme başlattı.