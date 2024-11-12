Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Antalya, Alanya ve Manavgat Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın koordinasyonuyla büyük çaplı bir kaçakçılık operasyonu gerçekleştirdi. Bu operasyonlar sonucunda, çeşitli ilçelerde yapılan aramalar ve denetimler neticesinde toplamda 11 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Operasyonlar, özellikle Kepez, Manavgat ve Alanya ilçelerinde yoğunlaştırıldı. Yapılan denetimlerde, gümrük kaçağı ürünler ve diğer yasa dışı materyallerle ilgili 15 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 1257 paket gümrük kaçağı sigara, 1682 adet gümrük kaçağı puro, 35 adet pipo tütünü, 1641 adet cinsel içerikli içecek/çikolata, 62 adet elektronik sigara (puf), 1112 paket elektronik sigara kartuşu, 124 adet elektronik sigara likiti, 53 litre gümrük kaçağı alkol, 229 bin 152 şişe kaçak alkol, 2 adet tabanca ve 20 adet fişeğe el konuldu.

Kaçakçılık Kanunu'na aykırı hareket ettiği belirlenen şahıslara yönelik olarak "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet Etmek" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. Emniyet yetkilileri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Bu tür operasyonların, hem toplum güvenliğini sağlamak hem de yasa dışı ticareti engellemek amacıyla sürdürüleceği belirtildi.