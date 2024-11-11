Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliğini artırmak amacıyla 09-10 Kasım 2024 tarihlerinde kapsamlı bir trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama sırasında 1.094 araç kontrol edilirken, çeşitli trafik ihlalleri tespit edildi.

Yapılan denetimlerde, toplam 126 araca cezai işlem uygulanarak 357.272 TL tutarında ceza kesildi. Ayrıca, 13 araç trafikten men edilerek sürücülerinin güvenliği sağlandı.

Bu tür uygulamaların, trafik güvenliğinin artırılması ve kazaların önlenmesi açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Jandarma, vatandaşları kurallara uymaya teşvik ederek, trafik kazalarının azaltılması adına çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.



Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliği için düzenli olarak gerçekleştireceği denetimlerin devam edeceğini bildirerek, sürücülerin kurallara uymaları konusunda daha dikkatli olmalarını istedi.