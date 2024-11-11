Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Alanya Çevreyolu üzerinde meydana gelen trafik kazası, bölgedeki vatandaşlar arasında büyük bir üzüntü yarattı. Edinilen bilgilere göre, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu korkunç bir kaza gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi.



Kaza sırasında otomobilin camından fırlayan 19 yaşındaki bir genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Motosikletin sürücüsü ve bir yolcusu ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu ile ilgili henüz kesin bir açıklama yapılmadı.



Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatarak olayın nedenlerini araştırıyor. Yol güvenliği ve trafik kurallarına uyulması gerektiği konusunda bir kez daha çağrıda bulunuluyor.