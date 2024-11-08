Olay, Alanya’nın Türkler Mahallesi’nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tatil için otelde konaklayan 58 yaşındaki Alman uyruklu C.I.A., arkadaşları tarafından yatak odasında hareketsiz şekilde bulundu. Durumu fark eden arkadaşları, derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yapılan incelemede, C.I.A’da herhangi bir suça yönelik delil bulunmadığı belirlendi. Jandarma ekipleri, kadının arkadaşlarıyla yaptıkları görüşmede, C.I.A’nın kendini iyi hissetmediğini ve odaya çıkmayı talep ettiğini, öğle yemeğinden önce alkol kullandığını öğrendi.

C.I.A’nın yatağının yanında çok sayıda ilaç tableti bulunduğu da tespit edildi. Olayın şüpheli bulunması üzerine Cumhuriyet Savcısı, kadının cenazesinin Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.

Güvenlik Güçlerinden Açıklama:

Jandarma yetkilileri, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattıklarını ve elde edilen bulguların Adli Tıp Kurumu tarafından değerlendirileceğini açıkladı. Olayın aydınlatılması için tüm çalışmaların titizlikle yürütüleceği belirtildi.