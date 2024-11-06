Alanya’nın İncekum Mahallesi'nde İnsansız Hava Aracı (İHA) olarak düşünülen hava aracı ormanlık alana düştü. Alanda düşüşün etkisiyle birlikte yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını hızla kontrol altına alındı.

Kazanın sebebiyle ilgili detaylar ve resmi açıklamalar için yetkililerin incelemeleri devam ediyor. Yerel halk, olayın yaşandığı bölgede büyük bir panik yaşarken, güvenlik güçleri çevrede önlem alarak kazanın yaşandığı alanı güvenlik çemberine aldı. Olayla ilgili gelişmeleri takip eden ekipler, uçak kazasının nedenine dair bilgi sahibi olmaya çalışıyor.