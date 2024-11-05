Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, 03-04 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirdiği genel trafik uygulamalarıyla trafik güvenliğini artırmayı hedefledi. Uygulamalar sırasında toplam 1.485 araç kontrol edildi. Denetimlerin sonucunda, 117 araca toplamda 503 bin 139 TL tutarında cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, denetimler sırasında 17 araç trafikten men edilirken, 4 şahıs ve 2 araç yakalandı. Jandarma, bu tür denetimlerin devam edeceğini ve trafik kurallarına uyumun önemine dikkat çekerek vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için gerekli önlemleri alacaklarını bildirdi. Trafik kurallarına uymanın, hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını korumak için hayati önem taşıdığı vurgulandı.