Olay, Alanya’nın Konaklı Mahalesi’nde meydana geldi. 52 yaşındaki F.K., eşi S.K.'nın kullandığı motosikletle Payallar istikametine doğru seyir halindeyken aniden dengesini kaybetti. Düşmenin etkisiyle yaralanan F.K., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hemen hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontrollerde F.K.'nin beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan F.K., yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor.

Kazanın ardından S.K.’nin ifadesi Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda alındı ve motosiklet sürücüsü serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.