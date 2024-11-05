Olay, Alanya'nın Tepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği ve aracın plakası henüz tespit edilemeyen bir araç, mahalledeki bir restoranın yakınında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan elektrik direğindeki tellerin birbirine temas etmesi sonucu çalılık alanda yangın çıktı.

Yangını gören mahalle sakinleri, bölgeden yükselen dumanları fark ederek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekibi yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.

Yangının ardından, elektrik direğinin eski haline getirilmesi için bölgeye vinç gönderileceği ve mahalleye elektrik verilmesi için çalışmaların başlatılacağı öğrenildi. Olayla ilgili detaylı inceleme ve soruşturma devam ediyor.