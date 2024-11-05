Olay, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Norveç uyruklu 60 yaşındaki P.T., bir süredir görünmemesi üzerine apartman sakinlerini endişelendirdi. Sakinler, P.T’nin başına bir şey gelmiş olabileceğinden korkarak hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Jandarma eşliğinde P.T’nin evine giren sağlık ekibi, yatak odasında P.T’yi hareketsiz bir şekilde buldu. Yapılan incelemede P.T’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.



Astım hastası olduğu öğrenilen P.T’nin evde tek başına yaşadığı ve ölümünün şüpheli bulunduğu ifade edildi. Cenazesi, ön otopsi için Alanya Belediye Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yetkililer, P.T’nin ölümüne ilişkin daha fazla bilgi edinmek için çalışmalarını sürdürüyor.