Olay, Alanya’nın Konaklı Mahallesi'nde bulunan bir otelde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre 37 yaşındaki otel çalışanı G.D., yük taşımak amacıyla kullanılan etrafı açık asansöre geri geri yürüyerek binmek istediği esnada yaklaşık 2 metrelik yükseklikten asansör boşluğuna düştü.

Düşmeyi gören otel personeli, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. G.D., bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Hastanede yapılan kontroller sonucunda G.D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi. Ayrıca, yapılan alkol testinde G.D.'nin 3.34 promil alkollü olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yetkililer, kazanın nedenine dair detaylı bir inceleme başlattı. Otel yönetimi, personel güvenliğini artırmak için gerekli önlemlerin alınacağını duyurdu.