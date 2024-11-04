Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, 3 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirdiği asayiş denetimleri ile halkın güvenliğini sağlamaya yönelik önemli bir adım attı. Denetimlerde, parklar, bahçeler, metruk binalar ve sahil bantları üzerinde kapsamlı bir kontrol gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde toplamda 320 şahıs sorgulanırken, 23 metruk bina ve 23 park ile sahil bandı kontrol edildi. Bu denetimlerin önemi, bölgedeki güvenlik sorunlarını azaltmak ve toplumda huzuru sağlamak olarak vurgulandı.

Denetimler sonucunda, 1 aranan şahsın yakalanması ise dikkat çekici bir başarı olarak kaydedildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların güvenliğini artırmak için bu tür denetimlerin devam edeceğini belirtti. Halkın güvenliği için atılan bu adımlar, toplumda olumlu bir karşılık buluyor.