Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, 02 Kasım 2024 tarihinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde toplamda 164 motosiklet sürücüsü incelendi.

Denetim sonucunda, 21 sürücüye toplamda 165 bin 466 TL para cezası uygulandı. Ayrıca, kurallara uymayan 4 motosiklet trafikten men edildi. Uygulamanın, motosiklet sürücülerinin güvenliği ve trafik kurallarına uyum açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Jandarma yetkilileri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla benzer denetimlerin düzenli olarak yapılmaya devam edeceğini belirtti.