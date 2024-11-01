Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, 29-30 Ekim 2024 tarihlerinde genel trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaların amacı, trafik güvenliğini artırmak ve yasalara aykırı faaliyetleri önlemek olarak belirlendi.

Gerçekleştirilen uygulamalarda toplamda 1.694 araç kontrol edildi. Bu kontroller sonucunda, 158 araca 372 bin 189 TL tutarında cezai işlem uygulandı. Ayrıca, 10 araç ise trafikten men edilerek yasal işlemler başlatıldı. Jandarma ekipleri, uygulama sırasında iki şahıs ve iki aracı da yakalayarak gerekli işlemleri gerçekleştirdi.



Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, vatandaşların trafik kurallarına uymalarının önemine dikkat çekerek, benzer uygulamaların devam edeceğini açıkladı. Yapılan denetimlerin, trafik kazalarını önleme ve güvenli bir trafik ortamı oluşturma konusundaki kararlılığın bir göstergesi olduğu vurgulandı.