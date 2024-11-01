Alanya’nın Güllerpınarı Mahallesi, Hasan Akçalıoğlu Caddesi üzerinde 30 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen silahlı saldırı, bölgede büyük paniğe neden oldu. İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucunda M.Ö. isimli bir şahıs, motosikletle seyir halindeki iki kişiye silahla ateş açtı.



Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, olay yeri inceleme ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırı sonucu bacaklarından yaralanan iki kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.



Saldırgan M.Ö., olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemelerde, M.Ö.’nün açtığı ateşle park halindeki araçlardan birinin tekerlek ve camına, diğer bir aracın ise kapısına isabet ettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve M.Ö.’nün neden olduğu bu silahlı saldırının detayları araştırılmaya devam ediyor.

KAYNAK: Gerçek Alanya