Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, 30 Ekim 2024 tarihinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik önemli bir denetim uygulaması gerçekleştirdi. Okul çevrelerinde yapılan denetimlerle, güvenlik önlemlerinin artırılması ve olumsuz durumların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Denetimlerde toplam 201 kişi sorgulanırken, 2 internet café, 5 kıraathane, 8 park ve bahçe, 7 araç ve 19 okul servisi kontrol edildi. Uygulama sonucunda, okul servislerine yönelik denetimlerde toplamda 5 okul servisine 9.000 TL para cezası kesildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, çocukların ve gençlerin daha güvenli bir ortamda eğitim alabilmesi için benzer denetimlerin devam edeceğini ve toplumun güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu. Bu tür uygulamalar, hem aileler hem de eğitim kurumları tarafından memnuniyetle karşılanıyor.