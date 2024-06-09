Kaza, saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesi Akdeniz Bulvarı Kepez Kent Ormanı girişinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan 03 AEK 615 plakalı tır, önce yol kenarında bulunan çam ağacına, ardından da telleri aşarak lojmana ait depo olarak kullanılan barakaya çarptı. Lojman sakinlerinin oturduğu ikametlere birkaç metre mesafede durabilen tır nedeniyle büyük korku yaşandı. Kazayı gören vatandaşların ve lojman sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Büyük panik yaşadılar

Araç içerisinde bulunan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkartılırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Akdeniz Su Ürünleri'ne ait lojmanda kalan Nevzat Timurlek isimli vatandaş çarpma sesi ile birlikte büyük panik yaşadıklarını belirterek, "Biz annemle içerdi oturuyorduk. Bir ses geldi, annem korkudan bana sarıldı. Sürücü yaralıydı ama bilinci açıktı. Çevreden gelenler kapıyı açarak çıkardı. Sağlık ekipleri gereken müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla götürdü. Dışarıda bulunan ağacı da alarak buraya kadar getirmiş" dedi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.