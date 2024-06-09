Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 07 YBV 56 plakalı kamyonetiyle seyir halindeki İbrahim Kır, direksiyon başında fenalaştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Kır, yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim Kır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatılırken, Kır'ın cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)