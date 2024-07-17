Yaz tatillerini geçirmek üzere ülkemize gelen yabancı turistler bazı esnaflar yüzünden fahiş fiyatlarla karşılaşıyor. Öyle ki geçtiğimiz günlerde Edirne'den konuyla ilgili bir ses yükselmiş ve bazı esnafların Bulgar turistlere fahiş fiyat uyguladığı aktarılmıştı. Ortaya çıkan bu durumun tepki çekmesinin ardından Antalya'dan da benzer bir görüntü sosyal medyaya yansıdı.

2 adet nar suyu alan turistlere 1200 TL fiyat çekti

Tatil için Antalya'da bulunan turistler bir işletmeden 2 adet nar suyu almak istedi. İşletmeci şahıs, iki nar suyu için turistlerden 1200 TL ücret aldı. İstenen fahiş fiyat sonrası kandırıldıklarını anlayan turistler polise başvurdu.

Polisler müdahale etti: Geriye kalan miktar iade edildi

Büfeye gelen polis ekipleri, turistin ödediği fazla miktarı iade etmek için müdahale etti. Polislerin müdahalesi sonucunda alınan para üstü turiste geri verildi. Turistler polislerin hızlı müdahalesi ve yardımı için teşekkür etti.