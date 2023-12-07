Olay, dün öğle saatlerinde Kepez ilçesi Şafak Mahallesi’nde yaşandı. İsmi öğrenilemeyen 2 yaşlarındaki erkek çocuğu, annesi dışarıda iken babasının uyuyakalmasını fırsat bilip kapıyı açıp dışarı çıktı. Evinden yaklaşık 500 metre uzaklığa sokakta yağmur altında yürüyen minik afacanı çevredeki vatandaşlar fark ederek bir dükkana götürdü. Vatandaşlar durumu polise bildirirken, ıslanan ufaklığın üstündeki giysiler çıkartılıp yeni kıyafetler giydirildi.



Cep telefonundan video açılınca sakinleşti

Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, küçük çocuğun korku yaşamaması için genelde dükkan dışında bekledi, ardından annesinin bulunması için çalışma başlattı. Oldukça korktuğu gözlenen minik yavruya vatandaşlar üşümemesi için battaniye getirdi. Zaman zaman ağlayan ufaklığa yine komşular tarafından süt, kraker verildi, cep telefonundan da video izletildi.



Vatandaşlar gözyaşı döktü

Çocuğu sokakta yürürken fark eden vatandaşlardan Güldane Demiray, “Yolda arabanın başında duruyordu. Yalnızdı ve durumuna çok üzüldüm. Yolda kaza geçirebilirdi. Yanından geçen bir başka kadına seslendim ve elini tutup getirmesini söyledim. Ağlıyordu hep. Kıyafetlerini değiştirdik. Benim de torunlarım var, durumuna çok üzüldüm” diyerek gözyaşı döktü.



Gözyaşları, mutluluk gözyaşına dönüştü

Bir süre sonra ise kayıp başvurusunda bulunan çocuğun annesi polis ekiplerince olay yerine getirildi. Üzerindeki kıyafetlerin farklı, kafasının battaniyeyle örtülü olmasından dolayı ilk başta oğlunu tanıyamayan anne, yüzünün gösterilmesiyle büyük sevinç yaşadı. Büyük korku yaşadığı görülen anneyi karşısında gören küçük çocuk ise ağlayarak annesine sarıldı.

Ufaklık ve annesi işlemler için polis merkezine götürüldü.